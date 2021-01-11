وكالة الرأي الفلسطينية مطالبة عاجلة بإنقاذ حياة الأسير "مسالمة" بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يناقش ترتيبات العودة الآمنة للمدارس للصفوف من( 1-6) وكالة الرأي الفلسطينية 12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية السلطة القضائية تعقد محاكمات بسجن طيبة المركزي وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للبترول تطلق منظومتها الالكترونية لمتابعة محطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية العمصي: غياب وسائل الحماية أدى لوفاة 47 عاملاً بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية "منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة وكالة الرأي الفلسطينية الصناعات الغذائية وحماية المستهلك يجريان جولة على معامل "الرنجا" وكالة الرأي الفلسطينية 700 أسير فلسطيني يواجهون الموت البطيء بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الفرا" يثني على تنوع الأساليب وسلاسة عرض المعلومات في التعليم
أخبار » أخبار الأسرى

700 أسير فلسطيني يواجهون الموت البطيء بسجون الاحتلال

11 كانون ثاني / يناير 2021 01:43

فلسطين المحتلة - الرأي

ناشدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والقانونية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى المرضى بسجون الاحتلال، ولاسيما مرضى السرطان الذين يواجهون الإهمال الطبي المتعمد والموت البطيء.

 ووفقا لهيئة شؤون الأسرى، فإن نحو 700 أسير مريض يقبعون داخل سجون الاحتلال، بينهم 300 أسير مصاب بأمراض مزمنة، وأكثر من 12 أسيراً يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة.

وذكرت أنه تم الإعلان مؤخرًا عن إصابة الأسير حسين مسالمة (37 عاما) من بيت لحم بسرطان الدم (اللوكيميا)، ليرتفع بذلك عدد الأسرى المرضى المصابين بالسرطان داخل سجون الاحتلال.

وأعربت الهيئة عن قلقها من تدهور الحالة الصحية للأسير مسالمة المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن لـ 20 عاما، خاصة أن الأسير كان يعاني في الفترة السابقة من آلام وأوجاع حادة في البطن، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لوضعه وماطلت بتحويله للمستشفى لتشخيص حالته وتلقي العلاج، ليتبين إصابته بعد ذلك بالسرطان.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير مسالمة يقبع حاليا داخل مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وتم نقله قبل أيام لتلقي أولى جلسات العلاج الكيميائي.

وأكدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تمعن بانتهاك الأسرى المرضى طبيا في مختلف المعتقلات، وتتعمد استهدافهم بإهمال أوضاعهم الصحية وعدم تقديم العلاج الناجع لهم والاستهتار بأرواحهم.

وذكرت أنه مع تفشي فيروس كورونا وازدياد أعداد الإصابات بين صفوف الأسرى، أصبح هناك قلق واضح على مصير الأسرى المرضى ذوي المناعة المتهالكة كحال مرضى السرطان، خاصة أن إدارة سجون الاحتلال تحتجزهم بأقسام تفتقر إلى أدنى شروط الصحة والسلامة وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار الفيروس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟