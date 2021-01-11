مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون ويسرقونها جنوب نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، نحو 60 شتلة زيتون وسرقوها من أراضي جالود جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن عدداً من مستوطني البؤرة الاستيطانية "احياة" اقتلعوا الأشجار من المنطقة المصنفة (ب)، وتقع في حوض رقم (6)، وتعود ملكيتها للمواطن غسان خليل حج محمد.

وبينت تلك المصادر أن هذه المرة الثانية التي يقتلع فيها المستوطنون عشرات أشجار الزيتون خلال أيام في القرية المذكورة.

كما اقتلع مستوطنون أمس 130 شتلة زيتون وسرقوها في منطقة شعب الخراب شرق قصرة جنوب نابلس.

وقبل بأيام ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف واضح وممنهج لأشجار الزيتون في مناطق الضفة الغربية كافة.

في سياق منفصل، استولت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، على "باجر" في قرية النصارية شرق نابلس يعود للمواطن خالد حمدان.