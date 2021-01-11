وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون ويسرقونها جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تحذير مهم من وزارة الزرعة في غزة بشأن "بيض فقس" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يوزع إخطارات هدم وتجريف في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية مطالبة عاجلة بإنقاذ حياة الأسير "مسالمة" بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يناقش ترتيبات العودة الآمنة للمدارس للصفوف من( 1-6) وكالة الرأي الفلسطينية 12 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية السلطة القضائية تعقد محاكمات بسجن طيبة المركزي وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للبترول تطلق منظومتها الالكترونية لمتابعة محطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية العمصي: غياب وسائل الحماية أدى لوفاة 47 عاملاً بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية "منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قوات الاحتلال تصيب عاملاً فلسطينياً جنوب طولكرم

11 كانون ثاني / يناير 2021 08:07

جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي
جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عامل فلسطيني من محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، مساء الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب جدار الضم العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن الشاب المصاب وهو في العشرينات من العمر أصيب برصاصة في قدمه، أثناء عبوره الجدار، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب العمال صباح اليوم قرب الجدار ذاته أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ1948.

وتسبب إطلاق النار من قبل الاحتلال بإصابة ستة من العمال بالرصاص الحي في الأقدام وهم من مختلف قرى وبلدات طولكرم، ونابلس، وطوباس، ونقلوا جميعا إلى المستشفى ووصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟