قوات الاحتلال تصيب عاملاً فلسطينياً جنوب طولكرم

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عامل فلسطيني من محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، مساء الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب جدار الضم العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن الشاب المصاب وهو في العشرينات من العمر أصيب برصاصة في قدمه، أثناء عبوره الجدار، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب العمال صباح اليوم قرب الجدار ذاته أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ1948.

وتسبب إطلاق النار من قبل الاحتلال بإصابة ستة من العمال بالرصاص الحي في الأقدام وهم من مختلف قرى وبلدات طولكرم، ونابلس، وطوباس، ونقلوا جميعا إلى المستشفى ووصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.