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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

12 كانون ثاني / يناير 2021 08:18

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي لليوم الثلاثاء كما يلي:

الدولار الأمريكي: 3.18

الدينار الأردني: 4.48

اليورو الأوروبي: 3.88

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