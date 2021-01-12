أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي لليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار الأمريكي: 3.18
الدينار الأردني: 4.48
اليورو الأوروبي: 3.88
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12 كانون ثاني / يناير 2021 08:18
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي لليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار الأمريكي: 3.18
الدينار الأردني: 4.48
اليورو الأوروبي: 3.88
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