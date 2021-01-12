الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 14 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من جنين، وهم: أمير زكارنة وشقيقه محمد زكارنة، ومحمد أبو الرب، وعياش زكارنة ومحمد الكنوش.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت 3 مواطنين من طولكرم، وهم: الأسير المحرر عبد الفتاح القدومي، ومحمد الجلاد، وحذيفة أبو سريس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من رام الله والبيرة، وهم: ظاهر راضي، وعمرو بعيرات، ومحمد زهران ومنتصر قدح.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب عثمان بني عودة من بلدة طمون في طوباس، ونور محمود ظاهر سلامة من بلدة عناتا شرق القدس.