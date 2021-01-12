ذوو الأسرى يحمّلون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم

الضفة المحتلة-الرأي:

حمل ذوو الأسرى والمتضامنون معهم من ممثلي فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الصحية للأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا" في سجون جلبوع والنقب وريمون.

وطالبوا خلال وقفتهم الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى الاهتمام الجدي والعملي بقضية الأسرى الذين تتفاقم معاناتهم يوماً بعد يوم، ويتعرضون للموت البطيء، جراء ممارسات الاحتلال والإهمال الطبي بحقهم، والتدخل الفوري لدى سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى بأسرع وقت ممكن.