وكالة الرأي الفلسطينية السلطة: إسرائيل مسؤولة عن توفير اللقاح للفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على المواطنين في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية بتسيلم: إسرائيل دولة فصل عنصري "أبارتهايد" وكالة الرأي الفلسطينية ذوو الأسرى يحمّلون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم وكالة الرأي الفلسطينية تجديد المنحة القطرية للفئات الفقيرة بغزة لعام آخر وكالة الرأي الفلسطينية بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: إهمال الاحتلال المتعمد تسبب في ازدياد "كورونا" بين الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تستكمل الاستعدادات لاستئناف دراسة الصفوف من(1-6) وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يحيي يوم الشهيد في محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الزراعه تواصل فحص الأشتال الواردة الي القطاع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

ذوو الأسرى يحمّلون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم

12 كانون ثاني / يناير 2021 04:49

الضفة المحتلة-الرأي:

حمل ذوو الأسرى والمتضامنون معهم من ممثلي فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الصحية للأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا" في سجون جلبوع والنقب وريمون.

وطالبوا خلال وقفتهم الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى الاهتمام الجدي والعملي بقضية الأسرى الذين تتفاقم معاناتهم يوماً بعد يوم، ويتعرضون للموت البطيء، جراء ممارسات الاحتلال والإهمال الطبي بحقهم، والتدخل الفوري لدى سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى بأسرع وقت ممكن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟