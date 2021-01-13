4 نصائح للوقاية من مرض السكر النوع الثانى للمعرضين لخطر الإصابة

أظهرت دراسة حديثة أن اختيار العادات الصحية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا على المدى الطويل، وحلل الباحثون بيانات من 14 دراسة شملت حوالي مليون شخص، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتمتعون بنمط حياة أكثر صحة لديهم خطر أقل بنسبة 75٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بأولئك الذين لديهم أسلوب حياة أقل صحة.

ووفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" فإن هناك عدة طرق للوقاية من مرض السكرى من النوع الثاني وأبرزها:

-لا تدخن.

-مارس الرياضة بانتظام.

-تناول نظامًا غذائيًا صحيًا.

- إنقاص الوزن.

4 طرق لتقليل خطر إصابة عائلتك بمرض السكري من النوع الثاني



1. تعرف على المخاطر الفريدة لعائلتك



ذكرت جمعية السكري الأمريكية أن خطر إصابتك بداء السكري من النوع الثاني إنه أعلى بالنسبة لأولئك الذين:

يعانون من زيادة الوزن.لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري.تبلغ من العمر 45 عامًا أو أكثر. تعاني من ارتفاع ضغط الدم.لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول.كان لديك سكري الحمل.مصابًا بمرض في القلب.

2. النشاط البدني



لست بحاجة إلى الجري أميالاً في اليوم لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري سيساعدك مجرد التنقل - وإدراج أسرتك في النشاط - على إنقاص الوزن وتقليل المخاطر.

أخذ الكلب في نزهة على الأقدام، أو التجول في المركز التجاري كلها طرق جيدة لتنشيط عائلتك والتحرك الهدف هو ممارسة نوع من النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

3. إصلاح نظامك الغذائي



فيما يلي بعض النصائح البسيطة لتحسين تغذيتك:

-قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر والدهون.

-استبدل المشروبات السكرية وعصير الفاكهة بالماء.

-تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات كل يوم.

-تناول الكثير من الحبوب الكاملة.

-يساعدك تناول الطعام الصحي في المنزل على تجنب تناول الكثير من الطعام بالخارج.

-اشرك عائلتك في تخطيط وإعداد وجبات الطعام إذا استطعت ، اجلس للاستمتاع بها معًا.

4. فقدان الوزن



إذا كان لديك أو لدى عائلتك بعض الوزن لتخسره، فأنت لست وحدك يوصي المعهد الوطني للقلب والرئة والدم بخفض السعرات الحرارية التي تستهلكها بمقدار 500 إلى 1000 سعرًا يوميًا

اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والألياف ولكنه منخفض في السكريات المكررة أمر أساسي عندما يتعلق الأمر بخفض مخاطر الإصابة بمرض السكري.

الألياف تساعد على إبطاء الامتصاص وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، أو حتى مقدمات السكري ، يمكن أن تساعد الألياف في الحفاظ على استقرار سكر الدم عند إضافتها إلى نظامك الغذائي.

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكريات المكررة ، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز والمشروبات الحلوة ، إلى ارتفاع مستويات الأنسولين بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى تغيرات في مستويات السكر في الدم ، إذا تم تشخيصك بمقدمات السكري ، فهذا لا يعني بالضرورة أن مرض السكري في الأفق ، يقول كوتي - لكن هذا يعني أنك بحاجة إلى اتخاذ إجراء لتغيير الأمور.