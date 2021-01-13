مداهمات واعتقالات خلال اقتحام عدة مدن بالضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء حملة مداهمات، في عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين، بينهم طفل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت يزن زاهي أحمد أبو علي (٢٤ عاما)، وسلامة عبد الرازق دبك (٣٢ عاما)، ومجاهد عبد الرازق دبك (٣٠ عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم في قرية تياسير شرق طوباس.

كذلك قام الاحتلال باعتقال الشاب رامز محمد الهريمي (23 عاما)، بعد دهم منزل والده في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا منازل أخرى في شارع الصف وبلدة الخضر جنوبا، عرف من أصحابها: محمد داود الهريمي، وعلي الوحش.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال الطفل محمد وشحة من حي الطيرة في مدينة رام الله.

كما اقتحم جنود الاحتلال مدينة البيرة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت المصادر إلى اعتقال الاحتلال ستة شبان خلال مداهمات نفذتها في بلدة قباطية ومخيم جنين.

وبينت أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها واعتقلت الشقيقين لؤي ومحمد الصفوري، وذلك عقب مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياته، ومداهمة عدة أحياء في المدينة وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي قباطية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين، هاشم عمر زكارنة، وأمير بسام صالح أبو الرب، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما، فيما اعتقلت على حاجز عسكري "دوثان" بالقرب من يعبد الشابين بهاء ماهر كميل، وحمزة محمود أبو حسن.