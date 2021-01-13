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شاب يبهر رواد مواقع التواصل برسمه بالرمل

13 كانون ثاني / يناير 2021 08:32

شاب يبهر رواد مواقع التواصل برسمه بالرمل
شاب يبهر رواد مواقع التواصل برسمه بالرمل

ابهر فنان الماني برسمه لوحات جميلة بمادة الرمل.

فن الرسم بالرمل هو نوع من أنواع الفنون التشكيلة الذي يستخدم فيه الفنان مادة الرمل في إنتاج اللوحات أو الأعمال الفنية باستخدام مادة الرمل الطبيعي أو الرمل الملون الذي يتم تشكيله بهيئة محددة لإنتاج منظر جمالي بأسلوب محدد.

وقد تختلف المساحة الجغرافية التي تتم عليها أعمال فن الرسم بالرمل وفقًا لما يراه الفنان مناسبًا وقادرًا على التعبير عن الرؤية الجمالية الرمزية أو الواقعية التي يريدها.

وعادة ما يتم استخدام الرماد البركاني أو الطين في تشكيل الأعمال الفنية لفن الرسم بالرمل، من خلال إحداث بعض الخطوط في مساحة محددة، بحيث تتكون ملامح اللوحة الفنية من خلال تأثيرات تلك الخطوط والخيالات التي تُشكِّلُها.

شاب يبهر رواد مواقع التواصل برسمه بالرمل download - Copy maxresdefault-900x506
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