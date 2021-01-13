الصحة تقدم العلاج المتكامل لـ(536) حالة "كوفيد" دخول عناية مركزة

غزة- الرأي

قال د. إياد أبو كرش مدير الطب الحرج في الادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أنه تم التعامل مع (536) حالة كوفيد 19 داخل أقسام العناية المركزة في مستشفيات الوزارة منذ بداية الجائحة في الخامس والعشرين من أغسطس حتى نهاية ديسمبر 2020.

وقال:" تم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة للمصابين وفق أحدث البروتوكولات الحديثة المعمول بها دوليا، ومن خلال الاستفادة من التجارب العربية المجاورة.

وأكد د.أبو كرش على نجاعة وسلامة الاجراءات والسياسات التي نفذتها وزارته في التعامل مع الحالات، خاصة وأن نسبة حالات الوفيات الكلى من اجمالي الاصابات سجلت (1%) منذ بداية الجائحة وهي الأقل نسبة بالمقارنة مع جميع الدول المجاورة والدولية، فيما مثلت نسبة الوفيات من إجمالي حالات دخول العنايات المركزة (24%) من المجمع الكلى، في مقابل (76%) كانوا من المتعافين من الحالات الخطرة.

ونوه الى أن النسبة الأعلى من الوفيات كانت للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكر معا التي شكلت (24%) من الوفيات، مشيرا الى أن الفيروس يشكل خطرا أكبر على تلك الفئة تحديدا، وبعدها المزمنين من أمراض القلب الى جانب المرضى الذين يعانون من بدانة زائدة.