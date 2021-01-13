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| صور || استئناف الدراسة لطلبة المرحلة الأساسية بقطاع غزة

13 كانون ثاني / يناير 2021 09:10

غزة – الرأي:

استأنفت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، الدراسة لطلبة الصف الأول وحتى السادس الأساسي لمقاعد الدراسة، وذلك وفق قرار خلية الأزمة الحكومية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة زياد ثابت، خلال المشاركة في افتتاح الدراسة، إنه تم افتتاح مجموعة من المدارس تضم الصفوف من الأول وحتى السادس، وبها نحو 130 ألف طالب وطالبة.

وأكد ثابت أن التعليم الوجاهي هو الأساس، وأن وزارة التربية والتعليم اضطرت لتعليق الدراسة في المدارس بسبب الوضع الصحي، مشدداً حرص الوزارة على استمرار العملية التعليمة.

وعبر ثابت عن أمله باستمرار هذه العملية التعليمية، بحيث يعود باقي الطلاب الأسبوع القادم لمقاعد دراستهم.

وذكر أن الفصل الدراسي الحالي سيتمر حتى نهاية شهر فبراير، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الثالث من مارس، وينتهي في 17 يونيو القادم، وذلك بالتوافق مع الضفة الغربية.

وكان مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التعليم  معتصم الميناوي، قال إن الوزارة استكملت الاستعدادات والتجهيزات لاستئناف تدريس طلبة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي  اليوم.

وقال إن استئناف الدراسة سيجر وفق الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، وخطة العودة الآمنة الهادفة لتوفير البيئة المدرسية الصحية  الآمنة والتي من شأنها أن تحمي طلبتنا من مخاطر فايروس كورونا.

ولفت الميناوي إلى أن التجهيزات التي نفذتها الوزارة  لاستئناف الدراسة شملت تنظيف وتطهير كامل للأبنية المدرسية والغرف الصفية والساحات والممرات إضافة إلى تجهيز المواد التعليمية الأكاديمية المراد تدريسها  في الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الحالي.

وأوضح أنه تم تقسيم الطلبة في كل مدرسة إلى مجموعتين بحيث يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.

وأبرق الميناوي تحيات وشكر وزارة التعليم للطلبة والعاملين في القطاع التعليمي وأولياء الأمور  وأبناء شعبنا والوزارات والمؤسسات وجميع من يتعاون و يساهم في  سبيل إنجاح المسيرة التعليمية.

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