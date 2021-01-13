الاحتلال يأخذ قياسات وينفذ أعمال مسح في المسجد الأقصى وقبة الصخرة

القدس المحتلة – الرأي:

أجرى مساحون يتبعون للاحتلال الإسرائيلي بحماية شرطة الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، أعمال مسح وأخذ قياسات في باحات المسجد الأقصى وفي صحن قبة الصخرة، وسط حالة من التوتر الشديد.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى بحجة الإغلاق الصحي المتعلق بانتشار فايروس "كورونا".

وتمنع سلطات الاحتلال أي مواطن من خارج البلدة القديمة من القدس من الدخول إلى المسجد الأقصى بحجة كورونا، وتستغل الإغلاق الموجود من أجل تغيير الوقائع على الأرض في المسجد الأقصى.

يشار إلى أنها المرة الأولى التي يجري فيها مساحون من بلدية الاحتلال في القدس مثل هذه الأعمال في ساحات المسجد الأقصى المبارك وداخل قبة الصخرة.