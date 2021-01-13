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تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً لمدراء المدارس الحكومية والخاصة

13 كانون ثاني / يناير 2021 10:42

تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً لمدراء المدارس الحكومية والخاصة
تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً لمدراء المدارس الحكومية والخاصة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً لمدراء المدارس الحكومية والخاصة الأساسية بحضور مدير الدائرة الفنية د.جمال الفليت، ومدير الدائرة الإدارية أ.مها حلس وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية إلى جانب كافة مدراء المدارس الحكومية والخاصة في مركز التدريب التابع للمديرية.
ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة لاستئناف الدراسة بعد توقفها في ظل تفشي وباء كورونا.
وفي كلمته رحب د.الفليت بالحضور وهنأهم بمناسبة العودة للدراسة بعد انقطاع طويل بسبب تفشي وباء كورونا في المجتمع، مشيداً بجهود مدراء المدارس الحكومية والخاصة خلال الفترة الماضية خلال متابعتهم للصفوف الافتراضية والتعليم الإلكتروني.
مؤكداً أن المرحلة القادمة بحاجة إلى المزيد من المتابعة والتشديد في الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة الأطفال وفقاً للبروتوكول الصحي الخاص بالدوام بالمؤسسات الحكومية والخاصة.
ومن جانبه أكدت أ.مها حلس على دور مدير المدرسة أنه يعمل في المدرسة كمشرف مقيم في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها.
من جانبها قدمت أ.مها حلس شرحًا كاملًا للخطوات التي يجب اتباعها من قب إدارات المدارس 
للعودة الآمنة محذرةً من مغبة الاستهتار الذي قد يؤدي إصابة أبنائنا الطلبة في فايروس كورونا.
يشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى دوام الهيئات التدريسية وآليات الدوام خلال الدوام الجزئي للمدارس، وضرورة تفعيل الصفوف الافتراضية ومتابعتها من قبل مدير المدرسة، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش مع مدراء المدارس.

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