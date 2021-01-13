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تعليم شرق غزة تتفقد جهوزية مدارس المرحلة الأساسية للعودة الآمنة

13 كانون ثاني / يناير 2021 10:44

تعليم شرق غزة تتفقد جهوزية مدارس المرحلة الأساسية للعودة الآمنة
تعليم شرق غزة تتفقد جهوزية مدارس المرحلة الأساسية للعودة الآمنة

غزة- الرأي

تفقدت لجنة الطوارئ الفرعية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة، الترتيبات والتجهيزات للعودة الآمنة لمدارس المرحلة الأساسية من الصفوف الأول حتي السادس.
وشكلت اللجنة عدة فرق من أعضائها  للمتابعة الميدانية شملت عدة مدارس، والتي من المقرر عودة طلبتها يوم الأربعاء 13_1_2021.
وضم وفد المديرية  خلال الزيارات أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية ورئيس لجنة الطوارئ الفرعية ،يرافقه أعضاء اللجنة  أ. أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة ، أ. عوني شويخ رئيس شعبة الخدمات، أ. كاظم مقاط من قسم التخطيط .
وشملت الجولة في يومها الأول مدرسة الشجاعية الأساسية "أ" للبنات ، مدرسة العباس الأساسية "أ"+"ب" للبنات ، مدرسة شهداء المنطار "أ" +"ب" للبنات ، مدرسة معين بسيسو "أ"+"ب" للبنين، مدرسة عمر بن عبد العزيز للبنين.
وأكد أ. أبو زعيتر أن المديرية في متابعة حثيثة لترتيب وتجهيز المدارس ، مشيراً إلى أن المدارس بدأت في تنظيف وتجهيز صفوفها ومرافقها استعدادا لاستقبال الطلبة.

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