بالصور| تعليم الوسطى يستأنف الدراسة للصفوف الابتدائية

غزة- الرأي

استأنفت مديرية التربية والتعليم بالوسطى صباح اليوم الأربعا، التعليم الوجاهي للصفوف من الأول حتى السادس الأساسي ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي لحماية الطلبة ولضمان سير العملية التعليمية خلال جائحة كورونا مع مراعاة أعلى درجات السلامة والوقاية.

مدير التربية والتعليم هشام الحاج وخلال جولته الميدانية على المدارس أكد على أهمية التعليم الوجاهي الذي العنصر الأساسي في العملية التعليمية ويكون التعليم الالكتروني والافتراضي مساعداً له، وأضاف الحاج بأن مديرية الوسطى وبتوجيهات من وزارة التربية والتعليم قد أخذت كافة الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لاستئناف الدراسة.

وأكد الحاج على جهوزية مديري المدارس والمعلمين ومنسقي الصحة المدرسية لعودة التعليم الوجاهي، حيث تم التدرب على خطة العودة الآمنة للمدارس وما تتضمنه من إجراءات وتعليمات وتقيد كامل بالبروتوكول الصحي لوزارة الصحة الفلسطينية.

بدوره بيَّن ناصر السدودي مدير الدائرة الإدارية بأن المديرية قامت بتعقيم و تنظيف المدارس و مرافقها لاستقبال الطلبة خلال استئناف التعليم الوجاهي بالمدارس، وأضاف السدودي أن المديرية كانت قد أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الطلبة.

مدير الدائرة الفنية محمد حمدان خلال الجولة قال ان خطة العودة الآمنة تهدف الى استئناف الدراسة مع ضمان حماية الطلبة والعاملين داخل المدارس، وأضاف بأن المديرية عملت على توفير كل مستلزمات السلامة والنظافة والتعقيم في المدارس، لضمان عملية تعليمية آمنة وسلسة.

وفد المجلس المركزي لأولياء الأمور الذي شارك في الجولة الميدانية على المدارس في اليوم الأول من استئناف الدراسة، أشاد بجهود وزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى ومدارسها وما قامت به المدارس من تحضير وتنظيف وتعقيم لاستئناف الدراسة، وأكد الوفد على أهمية العمل معاً للحفاظ على المسيرة التعليمية والتعاون لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.