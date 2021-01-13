الصحة أجرت نحو (253) ألف فحص مخبري لمرضى "كوفيد 19"

غزة- الرأي

ذكر مدير عام الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د. ايمن الحلبي، أن وزارته أنجزت تأهيل المختبر المركزي لضمان اجراء فحوصات "كوفيد 19" في أعلى درجات الوقاية والسلامة، منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضح د. الحلبي، أنه وزارة الصحة نجحت في توفير أجهزة مخبرية ومواد فحص ومستهلكات خاصة ب "كوفيد 19" بما يزيد عن (6) مليون دولار، وتمكنت كذلك من رفع قدرة المختبر المركزي من إجراء (200) فحص يومي في بداية الجائحة لما يزيد عن (3500) فحص يوميا حاليا، ومشيرا إلى أنه تم اجراء نحو (253) ألف فحص مخبري لمرضى كوفيد حتى نهاية العام 2020، كما تم تأهيل وتدريب طاقم للعمل في اجراء فحوصات كوفيد ليرتفع عدد الطاقم العامل من (3) أخصائيين إلى (21) أخصائيا.

وبيّن انه تم اعداد واعتماد طرق العمل الموحد لفحوصات PCRلفيروس "كورونا"، مع اعتماد بروتوكول يزيد من عدد الفحوصات ويرشد استهلاك المواد الخاصة بالفحص، مشيرا انه تم حوسبة كاملة لإصدار وتوثيق والابلاغ عن نتائج فحوصات "كورونا".

ولفت د. الحلبي أنه تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمصابين ممن هم بحاجة للخدمة من المحجورين في أماكن الحجر المختلفة، ومشيرا إلى تقديم خدمات التصوير الطبي لــمصابي "كوفيد -19" داخل مستشفى العزل في معبر رفح وكذلك مستشفيي الصداقة التركي وغزة الأوروبي.