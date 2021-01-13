وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة المركزية تتسلم وتنشر تعديلات قانون الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية كتلة حماس البرلمانية: الطيار "منعم" يمثل نبض الأمة الحقيقي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على بناء 500 وحدة استيطانية في القدس وكالة الرأي الفلسطينية 30 حالة وفاة و978 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقصف نقطة للضبط الميداني رداً على إطلاق النار تجاه أحد آلياته وكالة الرأي الفلسطينية محكمة بداية دير البلح تحكم في أربع قضايا قتل وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 105 زيارة تفتيشية على المحال والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تزيل تعديات زراعية على أراضي حكومية شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى الرياضة" ينظم فعاليات يوم الشهيد في محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستعرض انجازاتها خلال 2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

خلال تقريرها الخاص بالجائحة

الصحة أجرت نحو (253) ألف فحص مخبري لمرضى "كوفيد 19"

13 كانون ثاني / يناير 2021 11:15

الصحة أجرت نحو (253) ألف فحص مخبري لمرضى "كوفيد 19"
الصحة أجرت نحو (253) ألف فحص مخبري لمرضى

غزة- الرأي

ذكر مدير عام الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د. ايمن الحلبي، أن وزارته أنجزت تأهيل المختبر المركزي لضمان اجراء فحوصات "كوفيد 19" في أعلى درجات الوقاية والسلامة، منذ بداية جائحة كورونا.
وأوضح د. الحلبي، أنه وزارة الصحة نجحت في توفير أجهزة مخبرية ومواد فحص ومستهلكات خاصة ب "كوفيد 19" بما يزيد عن (6) مليون دولار، وتمكنت كذلك من رفع قدرة المختبر المركزي من إجراء (200) فحص يومي في بداية الجائحة لما يزيد عن (3500) فحص يوميا حاليا، ومشيرا إلى أنه تم اجراء نحو (253) ألف فحص مخبري لمرضى كوفيد حتى نهاية العام 2020، كما تم تأهيل وتدريب طاقم للعمل في اجراء فحوصات كوفيد ليرتفع عدد الطاقم العامل من (3) أخصائيين إلى (21) أخصائيا.
وبيّن انه تم اعداد واعتماد طرق العمل الموحد لفحوصات  PCRلفيروس "كورونا"، مع اعتماد بروتوكول يزيد من عدد الفحوصات ويرشد استهلاك المواد الخاصة بالفحص، مشيرا انه تم حوسبة كاملة لإصدار وتوثيق والابلاغ عن نتائج فحوصات "كورونا".
ولفت د. الحلبي أنه تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمصابين ممن هم بحاجة للخدمة من المحجورين في أماكن الحجر المختلفة، ومشيرا إلى تقديم خدمات التصوير الطبي لــمصابي "كوفيد -19" داخل مستشفى العزل في معبر رفح وكذلك مستشفيي الصداقة التركي وغزة الأوروبي.

138434833_510484893248931_3015975092186463363_n 138797698_431717537952712_1844913906992800822_n الصحة أجرت نحو (253) ألف فحص مخبري لمرضى 138654247_1056660618161977_2323087944812106427_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟