بالصور| مجالس أولياء الأمور تشيد بالإجراءات الصحية والتعليمية في المدارس

غزة- الرأي

أشادت مجالس أولياء الأمور بإجراءات وخطط وزارة التربية والتعليم العالي التي تنفذها في سبيل تجهيز وترتيب المدارس واستئناف العملية التدريسية للصفوف من الأول للسادس ، مؤكدين أننا نطمئن الطلبة والمجتمع بأن المدارس آمنة وجاهزة دوماً من حيث الوقاية من فايروس كورونا وتقديم التعليم الراقي لطلبتنا.

جاء ذلك، خلال مشاركة المجالس في جولات تفقدية في المدارس بمحافظات غزة.

وفي غرب غزة زار مجلس أولياء الأمور عدة مدارس بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت وعدد من المديرين العامين.

ورحب الدكتور ثابت بهذا التعاون المشترك دوماً مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور في القضايا التعليمية ومنها عودة الدراسة من جديد.

وقال الدكتور ثابت :" تم تجهيز المدارس لاستقبال الطلبة من حيث التطهير والتنظيف وفق خطة متكاملة في العودة الآمنة الهادفة لتوفير بيئة صحية بالمدارس والغرف الصفية وحماية الطلبة من مخاطر فايروس كورونا.

كما جرى إعداد المواد التعليمية التي تشتمل على أهم المهارات التي تفيد الطلبة في الفصل الدراسي الحالي والفصل الدراسي المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة أن التعليم الوجاهي هو الأساس الذي ننتهجه، أما التعليم الإلكتروني فهو داعم ومساند، وفي الفترة الماضية وتوقف التعليم الوجاهي الطارئ استثمرنا بشكل كبير العديد من الأدوات للتواصل مع الطلبة وتعليمهم منها إذاعة صوت التعليم والصفوف الافتراضية وبطاقات التعلم الذاتي وقناة روافد التي أطلقناها حديثاً.

وقال عضو مجلس أولياء الأمور التابع لمديرية غرب غزة الدكتور أمير حرارة : نرحب بعودة طلبتنا من جديد للفصول الدراسية، والتعليم الوجاهي مهم كي يستكمل الطلبة دروسهم ومهاراتهم، ومن خلال زيارتنا وجدنا بداية مشرقة وجد واجتهاد من المعلمين وتفاعل صفي مميز من الطلبة.

وفي نفس السياق قال عضو مجلس أولياء الأمور الأستاذ أنور مدوخ :" اطلعنا عن قرب على الإجراءات الصحية والوقائية ، إنه نشاط مميز عودة الدراسة لقد سعدنا بما رأيناه من جهود مميزة وخطط في التعليم والوقاية تطبقها وزارة التعليم، متمنياً النجاح والتوفيق للطلبة.