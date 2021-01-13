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إصابة مواطنين بجروح إثر اعتداء للمستوطنين شرق نابلس

13 كانون ثاني / يناير 2021 11:48

نابلس – الرأي:

أصيب، صباح اليوم الاثنين، مواطنين بالرأس،صباح اليوم الأربعاء، بعد اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب المبرح، في خربة الطويل شرق قرية عقربا، جنوب شرق نابلس.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من المستوطنين وجنود الاحتلال، اعتدوا بالضرب على المواطنين الذين بدأوا بحراثة أراضيهم في الخربة، ما أدى الى إصابة أب وابنه من قرية المجدل بجروح في الرأس، نقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان عدد من المستوطنين، بدأوا منذ يومين بحراثة أراضي المواطنين في خربة الطويل، في محاولة للاستيلاء عليها.

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