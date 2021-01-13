الشؤون الإدارية بالصحة تصدر تقرير إنجازاتها خلال 2020

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للشؤون الادارية في وزارة الصحة تقريرها السنوي للعام الماضي 2020م، واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة عبر الأنشطة المختلفة التي انجزتها كافة الدوائر الإدارية وأهم المؤشرات التي توضح التطور الإداري في عمل وزارة الصحة.

وبين التقرير أن إجمالي عدد التعيينات على بند العقد الخاص في مختلف الوظائف بوزارة الصحة بلغ (936) موظف عقد خاص.

وذكر التقرير أن الإدارة تابعت عن كثب العديد من المعاملات التي تخص الموظفين حيث بلغت المراسلات الداخلية عبر النظام المحوسب نحو (338) ألف مراسلة الكترونية، بينما بلغت المراسلات الورقية (56) ألف مراسلة وتمثل المراسلات الالكترونية نسبة 86% من المراسلات.

وأكد التقرير أن الأرشفة الالكترونية تعتبر إحدى أبرز إنجازات الإدارة العامة للشؤون الادارية في ظل التزايد المستمر في حجم المؤسسات وما تحتوي عليه من مستندات ووثائق كثيرة، حيث بلغ عدد الوثائق الطبية المسحوبة ضوئيا حتى نهاية العام نحو(421) ألف ملف طبي بينما بلغ عدد المعاملات الإدارية المسحوبة بلغت (37) ألف معاملة منهم أكثر من (6) آلاف ملف موظف ليبلغ عدد ملفات الموظفين المسحوبة من بداية المشروع وحتى نهاية عام 2020 نحو (12) ألف ملف موظف.

وفيما يخص الإتلاف الآمن للوثائق أوضح التقرير أنه تم إتلاف (174) ألف ملف طبي و(736) ألف وثيقة إدارية وفق الأصول المتبعة بإجمالي(93.5) طن حتى نهاية عام2020.

وحول أهم انجازات دائرة اللوازم العامة من بداية جائحة فيروس كورونا حتى نهاية العام أظهر التقرير أن إجمالي ما تم تصنيعه من الكمامات بلغ نحو (146) كمامة بينما بلغ عدد البدل الطبية التي تم تصنيعها نحو (10) آلاف بدله لتعزيز وقاية الكوادر الطبية خلال جائحة كورونا.

ونوه التقرير أن دائرة النقل والمواصلات أنجزت نحو(5.540) مهمة إدارية ما بين نقل ادوية ومهمات طبية ومواد تنظيف لصالح الادارات المختلفة بواسطة سيارة شحن كبيرة، كما وبلغت عدد السيارات التي تم صيانتها نحو(2000) سيارة (نقل واسعاف).

وأكد التقرير أن دائرة الخدمات الفندقية تسعى دوما للوصول الى خدمات صحية وفق المواصفات العالمية من خلال توفير الخدمة الغذائية الصحية للمرضى والموظفين ومتابعتها والاشراف عليها من خلال القيام بجولات تفتيشية بلغت نحو 443 زيارة ميدانية، بينما بلغ إجمالي عدد الوجبات الغذائية المقدمة في مستشفيات قطاع غزة نحو (947) ألف وجبة غذائية.

وذكر أن دائرة القومسيون الطبي أنجزت ما يقارب (1799) معاملة حيث بلغت نسبة العجز (266).