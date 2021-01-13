بتر يد شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في الخليل

أصيب شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في بلدة السموع، جنوب مدينة الخليل بالضفة المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن الشاب سند خليل محمد الرواشدة، أصيب بانفجار لغم من مخلفات الاحتلال في بلدة السموع جنوب الخليل ما أسفر عن بتر يده.
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13 كانون ثاني / يناير 2021 11:59
الخليل – الرأي:
أصيب شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في بلدة السموع، جنوب مدينة الخليل بالضفة المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن الشاب سند خليل محمد الرواشدة، أصيب بانفجار لغم من مخلفات الاحتلال في بلدة السموع جنوب الخليل ما أسفر عن بتر يده.
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