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بتر يد شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في الخليل

13 كانون ثاني / يناير 2021 11:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل – الرأي:

أصيب شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الاحتلال في بلدة السموع، جنوب مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب سند خليل محمد الرواشدة، أصيب بانفجار لغم من مخلفات الاحتلال في بلدة السموع جنوب الخليل ما أسفر عن بتر يده.

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