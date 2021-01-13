مدير أوقاف غزة يتفقد مساجد المحافظة

غزة- الرأي

تفقد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم مساجد محافظة غزة، رافقه فيها رئيس شعبة الوعظ والإرشاد بالمديرية أ. محمد قنيطة وذلك لمتابعة إجراءات الوقاية داخل المساجد وحث الناس على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف.

وأكد سالم خلال جولته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار وباء كورونا, والعمل على تهيئة المساجد للحفاظ على السلامة العامة, منوهاً الى أن المواطنين بالتزامهم في المساجد ضربوا مثالا يحتذى به في التعامل مه هذا الوباء.

وقدم مدير أوقاف غزة شكره للعاملين في المساجد على دورهم الريادي في تنظيف المساجد والمحافظة عليها بشكل يليق بالمصلين, وكذلك شكره للمصلين على التزامهم بتعليمات الأوقاف.