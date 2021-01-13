تعليم الشمال: استئناف العملية التدريسية لصفوف المرحلة الابتدائية

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، استئناف العملية التدريسية للصفوف من الأول حتى السادس الأساسي في عدد من مدارس المديرية، وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية من جائحة "كورونا".

ورافق أ. حرز الله في جولته، كلاً من مديري الدائرتين الإدارية أ. جواد صالحة، والفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين جاسر.

وقال أ. حرز الله، إن استئناف الدارسة للمرحلة الابتدائية التي تشمل الصفوف من الأول حتى السادس، جاءت وفقًا للترتيبات والإجراءات الوقائية من جائحة "كورونا"، بما يراعي المصلحة العامة للطلبة والهيئات التدريسية.

وعبّر أ. حرز الله عن ارتياحه من إجراءات السلامة والوقاية التي اتبعتها المدارس لضمان سلامة وصحة الطلبة، متمنياً السلامة التامة للجميع.

ودعا أ. حرز الله، الطلبة والهيئات التدريسية إلى ضرورة الالتزام باتباع كل وسائل الوقاية لمنع انشار الفايروس، الأمر الذي يساهم في استمرار افتتاح المدارس وتوجه الطلبة إليها دون انقطاع في ظل بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وفي ذات السياق، نفذت فرق المتابعة الميدانية بالمديرية، جولات تفقدية في مختلف مدارس المديرية، مشيدة بالإجراءات الوقائية التي اتبعتها المدارس للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة.

