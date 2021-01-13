وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تناقش الخطة الاستراتيجية للقطاع الثقافي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار وكالة الرأي الفلسطينية المجلس التشريعي يقر قانون التصديقات بالقراءة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشارك بفعالية إحياء يوم الشهيد الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الأسير باسل عجاج إلى العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال: استئناف العملية التدريسية لصفوف المرحلة الابتدائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تواصل العمل بمشروع سوق الخان المركزي وكالة الرأي الفلسطينية مكتب المراقب العام يبحث التعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية لجنة القدس: ندعو برلمانات العالم لتجريم التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يتفقد مساجد المحافظة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المجلس التشريعي يقر قانون التصديقات بالقراءة الأولى

13 كانون ثاني / يناير 2021 01:26

المجلس التشريعي يقر قانون التصديقات بالقراءة الأولى
المجلس التشريعي يقر قانون التصديقات بالقراءة الأولى

غزة- الرأي

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، في جلسة خاصة عقدها اليوم الأربعاء،  برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، قانون التصديقات المقدم من اللجنة القانونية، بالقراءة الأولى حسب الأصول.

وقال النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، إن مشروع القانون يكتسب أهمية باعتباره يرسي إطاراً قانونياً حديثاً؛ ويلغي الأوامر التي صدرت عن الاحتلال الصهيوني الناظمة لعمليات التصديق.

وأضاف أن المشروع المقترح يساهم في معالجة العديد من الإشكاليات القانونية التي شابت عملية التصديق للمستندات، ويستدرك الكثير من الإشكاليات الإجرائية والعوائق التي يعاني منها موظفو التصديقات أثناء ممارسة أعمالهم.

وبين النائب الغول أن لجنة صياغة التشريعات راجعت التشريعات العربية ذات العلاقة بالتصديقات للاسترشاد بها في إعداد مشروع القانون، مشيراً إلى أنه بعد الاطلاع والدراسة من اللجنة على مشروع القانون ورفعه من لجنة الصياغة، أقرت اللجنة عرضه على جلسة المجلس التشريعي بالقراءة الأولى، فيما تعكف اللجنة حالياً على إعداده للقراءة الثانية لعرضه على المجلس خلال جلسة قادمة قريباً. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟