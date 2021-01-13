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الاحتلال يقصف نقطة للضبط الميداني رداً على إطلاق النار تجاه أحد آلياته

13 كانون ثاني / يناير 2021 02:34

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقطة تابعة للضبط الميداني شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وادعى جيش الاحتلال أن قصفه جاء للرد على إطلاق نار من داخل القطاع باتجاه جرافة عسكرية، من طراز D9، كانت تنفذ أعمال تجريف قرب السياج الأمني شرق خان يونس.

وكانت أربع جرافات عسكرية إسرائيلية تساندها آليات وجيبات عسكرية توغلت، صباح اليوم، لمسافة محدودة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان إن "عدة أعيرة نارية أطلقت باتجاه آلية هندسية خلال عملها في التجريف في الجانب الغربي من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة. وردت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلية بمهاجمة موقع لحركة حماس. ولا توجد إصابات ولحق ضرر طفيف بالآلية".

ونثر جيش الاحتلال الإسرائيلي مناشير حذر فيها المزارعين الفلسطينيين من مواصلة زراعة أراضيهم القريبة من السياج الأمني بزعم التحسب من استغلال مقاتلين فلسطينيين لها.

 

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