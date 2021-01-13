30 حالة وفاة و978 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، تسجيل 30 حالة وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد فحص 4717 عينة في القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة، وتعافي 1670 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقرير يومي للحالة الوبائية في فلسطين إلى أنه تم تسجيل 19 وفاة في الضفة الغربية، وهي "الخليل 4، بيت لحم 4، جنين 1، رام الله والبيرة 3، سلفيت 3، طولكرم 1، ونابلس 3"، بينما قطاع غزة (9 وفيات)، والقدس (وفاتان).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 90.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (28)، قلقيلية (18)، سلفيت (23)، نابلس (56)، جنين (48)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (71)، الخليل (39)، طوباس (5)، بيت لحم (26)، وأريحا والأغوار (7)"، قطاع غزة (437)، والقدس (177(.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية (9)، سلفيت (26)، نابلس (221)، جنين (82)، طولكرم (42)، رام الله والبيرة (136)، الخليل (108)، طوباس (37)، وأريحا والأغوار (9)"، قطاع غزة (708)، والقدس (292).

ولفتت الوزارة إلى وجود 93 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 على أجهزة التنفس الاصطناعي.