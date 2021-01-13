الاحتلال يصادق على بناء 500 وحدة استيطانية في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 530 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، قبل أيام من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" مهام منصبه.

وذكرت القناة 20 العبرية اليوم الأربعاء، أنه سيتم بناء 400 وحدة استيطانية في حي "جيلو" الاستيطاني جنوبي المدينة.

في حين أوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أول أمس للجهات المختصة بالعمل على إقرار بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، موزعة على عدة مستوطنات، وسيتم عقد جلسة بهذا الخصوص الأحد القادم.

وسجل العام الماضي أسرع وتيرة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 20 عاماً.