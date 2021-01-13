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كتلة حماس البرلمانية: الطيار "منعم" يمثل نبض الأمة الحقيقي

13 كانون ثاني / يناير 2021 04:54

إحدى جلسات التشريعي في غزة
إحدى جلسات التشريعي في غزة

غزة- الرأي:

اعتبرت كتلة حركة حماس البرلمانية "التغيير والإصلاح" فعل الطيار التونسي منعم الطابع، الذي رفض الإقلاع بطائرة إماراتية نحو "إسرائيل" تعبير حقيقي عن نبض الأمة وإرادة شعوبها الرافضة للهرولة نحو التطبيع.

وقال المتحدث باسم الكتلة مشير المصري "نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى الطيار التونسي الذي عبر عن رفضه القاطع للتطبيع باعتباره جريمة دينية وقومية بحق فلسطين واصطفاف بجانب الاحتلال".

وأكد المصري في بيان الأربعاء، أن التطبيع انقلاب على تاريخ الأمة وإرثها الديني بفلسطين واصطفاف واضح بجانب الاحتلال الإسرائيلي، وانحياز له على حساب حقوقنا التاريخية وثوابتنا الشرعية.

وذكر أن هذا الموقف أمل الشعب الفلسطيني بأمته العربية والإسلامية، أن تبقى فلسطين حاضرة بوجدانهم وينصروها بكل السبل ويعبروا عن رفضهم ولفظهم لهذا المحتل وبخاصة حالة التطبيع معه التي تمثل رذيلة دبلوماسية.

ودعا كل الأطراف التي هرولت نحو التطبيع معه إلى إعادة تصحيح هذه الخطيئة التاريخية وتصويب مسارهم بنصرة فلسطين والادراك بأنهم لا يمثلون إلا ذواتهم وأن الأمة بشعوبها الحرة بريئة من هذا الفعل المشين.

وقال "المصري" إن هذا الموقف للطيار التونسي تعبير للموقف الأصيل لتونس شقيقة فلسطين التي كانت وما زالت حاضرة للقضية الفلسطينية وداعمة لمسيرة شعبنا ونضاله نحو الانعتاق من المحتل.

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