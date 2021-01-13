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اللجنة المركزية تتسلم وتنشر تعديلات قانون الانتخابات

13 كانون ثاني / يناير 2021 07:29

مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة
مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأربعاء، أنها تسلمت قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

ونشرت اللجنة على صفحتها الرسمية على فيسبوك نص القرار، مؤكدة أنها ستعمل بمقتضاه.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر مساء الاثنين الماضي، قراراً بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

يذكر أن تلك الإجراءات تأتي في سياق التحضيرات للانتخابات القادمة، بعد الوصول إلى حالة توافق بين الفصائل الفلسطيني وعلى رأسها حماس وفتح.

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