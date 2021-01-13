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وفاة وإصابات جديدة بـ"كورونا" في المغتربين الفلسطينيين

13 كانون ثاني / يناير 2021 07:44

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة، و34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بصفوف المغتربين الفلسطينيين حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 351، و9183 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن السفارة لدى البرازيل، سجلت حالة وفاة لرجل الأعمال الفلسطيني علي يعقوب مؤسس الجالية الفلسطينية في مناوس الأمازون، بسبب "كورونا"، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7، فيما سجلت 80 إصابة سابقة.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، سجل 26 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، في كل من واشنطن، وميتشغن، ونيوجرسي، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات الى 6236 إصابة، فيما سجلت 111 وفاة سابقة.

وبينت السفارة لدى تونس، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السفارة ووضعها الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، حيث تم إغلاق السفارة حتى يوم الاثنين بهدف التعقيم، وسيخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في تونس، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية إلى 3.

ولفتت السفارة لدى ايطاليا، إلى تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 221 إصابة، فيما سجلت 6 حالات وفاة سابقة.

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