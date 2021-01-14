انتفاخ وجه طفل بشكل غريب بسبب كريم للبشرة

تلجأ الأم لعلاج أطفالها في حالة تعرضهم لأي سوء، ولكن ماحدث مع أم وطفلها في الصين تحول لكارثة غريبة بعد تعرض الصغير لمشكلة صحية.

وفقاً لديلي ميل البريطانية، كان الطفل يعاني من مشكلات بالبشرة، وقامت الأم بدورها في البحث عن كريم يقضي على مشكلة طفلها، ولكن الأمر تفاقم وظهرت مشكلة جديدة، حيث نتفخ وجه الطفل وبدأ في نمو الشعر بعد وضع كريم على جلده.

فقد أعطاه والديه نوعا من الكريم، الذي ورد أنه يعاني من جفاف الجلد، لكنهم سرعان ما أدركوا أن هناك شيئًا خاطئًا ، حيث زاد حجم الطفل وبدأ وجهه ينمو فيه الشعر، بما في ذلك على جبهته، ليتحول الأمر لكابوس للصغير وأسرته.

وتم إدخال الطفل إلى المستشفى بعد شهرين من تناول الكريم، وقال المسعفون إنهم شعروا بالحيرة بعد أن أخبرهم الوالدان أن الطعام الوحيد الذي كان يتلقاه هو حليب أمه، والذي تم اختباره ووجد أنه طبيعي، ثم طلبوا من الوالدين تقليل تناول الطعام، ولكن بعد شهر كانت المشكلة أسوأ، تم نقل الطفل إلى مستشفى متخصص حيث ظهرت حالتان مماثلتان.

ووجد الأطباء رابطًا بينهم وبين الكريم الخاص بالمضاد للبكتيريا متعدد التأثير، والذي ورد أنه استخدم في كل حادثة، ووجد فحص للمنتج أنه يحتوي على 30 مجم / كجم من بروبيونات كلوبيتاسول، كما اكتشفوا أن الكريم يحتوي على الكورتيكوستيرويد المعروف باسم بروبيونات كلوبيتاسول والذي يجب استخدامه فقط للاستخدام على المدى القصير وليس الطويل كما فعلت الأسرة.

كريم البشرة

وعقب ذلك، كانت الصدمة التي أصيب بها الوالدان بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الآخرين الذين استخدموا الكريم بشكل يومي عندما ورد أن أطفالهم بدأوا في السمنة والشعر، وعلى الفور طلب الأطباء من العائلات التوقف عن استخدام الكريم تماماً، وعلى الفور تحسنت حالة الأطفال وسمح لهم بالعودة إلى المنزل.

وقد ذكرت التقارير أن الشركة المصنعة للكريم هي Fujian Ouai Infant Health Care Products Co. ، Ltd. ، المسجلة في تشانغتشو، فوجيان، و اتصلت وسائل الإعلام المحلية بالشركة عدة مرات ، لكنها لم تتمكن من الوصول إليها بينما كان الموقع الرسمي غير متاح.

وقد أمرتهم سلطة الصحة المحلية بإزالة المنتج وأبلغوا البائعين أيضًا بإزالته من الرفوف أثناء إجراء تحقيق إضافي، أشارت الأبحاث المؤقتة إلى أن الجرعة تزيد عن تلك الموصى بها للبالغين ولا ينبغي استخدامها مع الأطفال.