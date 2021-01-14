كيف تحمى عينيك من الشاشات الرقمية الأعراض وطرق الحماية

كيف تحمى عينيك من الشاشات الرقمية – الابتعاد عن الأنترنت الأن أصبح شبه مستحيل حيث يقضى الملايين من الأشخاص العديد من العديد من الساعات المتواصلة أمام شاشات الحاسوب أو اللاب توب ، يعتبر الانترنت الأن جزء من حياتنا اليومية ولا يمكنك الابتعاد عنه فقد أصاب ادمان الانترنت الالاف الناس

كيف تحمى عينيك من الشاشات الرقمية

حيث أصبح الجلوس امام شاشات الكمبيوتر أو اللاب توب كفيل بتقليل حدة البصر لديك

كما يؤثر على قوة نظرك و يعمل على جفاف العين يعتبر الجلوس لفترات طويله أمام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول يعد بالأمر الخاطئ

الذى يسبب العديد من المشاكل منها الصداع وجفاف العين لانه عندما تجلس لساعات طويله تحدق بشاشات الكمبيوتر فانك تضع تركيز ذائد

وذلك يسبب الصداع كما التركيز وعدم تحريك العينين لفترات طويله يسبب جفاف العين.

يوجد العديد من المشكلات التى تسببها الشاشات الرقميه منها

إجهاد العين

حيث يعتبر الجلوس لفترات طويله دون تحريك العينين ومن التركيز الزائد يحدث انقباض فى عضلات الحفن وتبدأ فى اجهاد العينين .

عدم وضوح الرؤية

عندما تجلس لساعات كثيرة امام شاشات الكمبيوتر وتتعب عينيك من اضاءة الشاشة وتذهب الى أماكن أخرى

ستجد تشوش وعدم وضوح الرؤية لديك وذلك ناتج عن ضرر في الشبكية الناتج عن تأثرها بالاضاءه الخاصة بالشاشات الرقميه .

إلتهاب العين

التحديق المتواصل للشاشه وجفاف العينين يأتى بعده التهاب للعينين حيث يبدا احمرار فى العين ثم ينتقل الى الم فى احدى او كلتا العينين .

جفاف العيون

قضاء ساعات كثيرة فى حالة تركيز سواء كنت تلعب لعبة او تذاكر او حتى تتصفح الاخبار فهذا التركيز يجعلك وبدون ان تشعر تقلل من معدل رمش العينين ويحدث جفاف للعين .

تغيرات فى إدراك الألوان

هناك شاشات لا تحتوى على طبقة حمايه للعين حيث تبدأ العين بالتأثر الالوان الخاصه بهذه الشاشات وحدوث مشكله فى الالوان الخارجيه المحيطة بك .

الصداع

من أكثر الاعراض التى يصاب بها العديد من مستخدمى الانترنت والحواسيب الصداع

فيعد التركيز لفترات طويله امام الحاسب الخاص بك والانعزال عن العالم الخارجى يسبب الصداع الشديد. كيف تعالج الصداع بأنواعه بسرعة كبيرة

انتفاخ

ما حول العين، وظهور هالات سوداء تظهر الهالات السوداء تنيجة الاجهاد التام والمستمر للعين ويأتى بعدها انتفاخ وتورم العينين .

الرؤية المزدوجة، أو المشوشة (زغللة)

تتشوه الرؤية بالطبع وحدث عند مدمنين الحاسب الالي حيث بدأو يعانون من تشوش في الرؤية وتداخل الاجسام .

كيف تحمى نفسك من شاشات الحاسوب او الهاتف

هنالك العديد من الخطوات الهامه التى يجب مراعتها عند استخدام الهاتف الذكى او الحاسب الخاص بك او حتى اجهزة الحاسب المحمول .

” تكبير الخط “

اذا كان عملك مرتبط بالحاسب الالى يمكن تجنب حدوث اى مشكلات فى العين

حيث يعمل تكبير حجم الخط للحصول على رؤية واضحة وبالتلى لن تحتاج الى الاقتراب من شاشه الكمبيوتر الخاصه بك وذلك يجعلك آمن نوعا ما .

” خط الكتابه “

هناك العديد من خطوط الكتابه فى الاجهزة الالكترونيه حيث هناك خطوط صغيره وهناك خطوط عريضه عليك ان تختار الخط الكبير الواضح .

” خلفية الشاشه “

ترتبط خلفية الشاشه بالتركيز على الجهاز ، حيث ان الخلفيات البيضاء تعمل على تقليل التعرض للصداع حيث تجعلك تركيزك على الكلمات أكثر من تركيزك على الشاشه وهذا يقلل من اصابتك بالصداع .

” ابتعد متر عن الحاسب الالى “

أفضل حل ممكن هو الابتعاد مسافة متر على الاقل من الجهاز ، احضر مقعد مريح وابتعد بقدر الامكان عن الشاشه بمسافه لا تقل عن متر .

” نظارات “

اذا كنت تمتلك نظارات طبيه او نظارات للقراءة فستكون مهمة جدا ومفيدة لنظرك ، حيث تجعلك ترى الشاشه بصورة اوضح ولن تحتاج الى الاقتراب من شاشة الكمبيوتر او الهاتف .

” اجعل الشاشه بمستوى العينين “

من الامور البديهيه هى ان تجعل جسمك عمودى لكى لا تصاب بالالام فى الظهر اجعل شاشة الكمبيوتر الخاصه بك على مستوى العين حيث يعمل ذلك على راحة الرقبه والظهر .

” رمش العين “

أكثر من حركة رمش العيث حيث يعمل ذلك على تقليل جفاف العينين و عدم ظهور الهالات السوداء .

” سطوع الشاشه “

تعمل سطوع الشاشه عاملا مهما فى هذه العمليه حيث تقليل السطوع فى الاماكن المظلمه يعمل على راحة العينين.