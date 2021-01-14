منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا وغائما وعاصفا وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

ويكون الجو هذه الليلة بارداً في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

ويستمر تأثر البلاد الجمعة بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو السبت غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر مائجا.

والأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.