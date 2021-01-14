الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا بالضفة معظمهم من رام الله

جنين – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 25 مواطنًا من الضفة الغربية المحتلة معظمهم من محافظة رام الله وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، وشرعت بمداهمة العديد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت 16 مواطنًا بينهم والد الشهيد علي أيمن أبو عليا الذي استشهد قبل أكثر من شهر وشقيقه بسام، إضافة إلى أسرى محررين.

وقالت المصادر، إن المعتقلين هم: أيمن أبو عليا والد الشهيد علي، وبسام أبو عليا شقيق الشهيد علي، و محمد ثائر أبو عليا، شادي بلال نعسان، حمد الله جلال نعسان، الأسير المحرر عباس عبدالهادي أبو عليا، الأسير المحرر معتصم مفيد أبو عليا، الأسير المحرر قصي مصطفى أبو عليا، الأسير المحرر رائد غازي نعسان، عدي نجيب نعسان، محمد عبدالله نعسان، نعسان فراس نعسان، الأسير المحرر مجاهد غازي نعسان، الأسير المحرر علي طارق الحج محمد، الأسير المحرر معاذ رسمي أبو عليا، والاسير المحرر أيوب رسمي أبو عليا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، واعتقلت 6 مواطنين، وهم: ضياء جلال حمايل، يمان فرج بعيرات، محي فراس حمايل، جعفر محمود صفا، أحمد فايز بعيرات، ماهر مصطفى حمايل.

وذكرت المصادر، أن قوات الإحتلال اقتحمت قرية صانور جنوب جنين واعتقلت الشابين فارس ناجح عيسة، وداوود غربية، كما داهمت منزل المواطن فتحي جرار وعبثت بمحتوياته، فيما اعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، عقب مداهمة منزله بالحي الشرقي بالمدينة.