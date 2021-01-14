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مستوطنون يحرقون مركبتين شرق رام الله

14 كانون ثاني / يناير 2021 09:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الخميس، مركبتين في بلدة ترمسعيا شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا، وديع أبو عواد، إن مستوطنين تسللوا إلى أطراف البلدة واحرقوا مركبتين وحطموا زجاج ثالثة، في سهول البلدة الشرقية.

وأضاف أبو عواد، أن المركبات تعود للمواطنين ضياء، عبد المجيد أبو عواد، وجرى احراقها بشكل كامل، والأخرى للمواطن عواد ابراهيم، والثالثة التي جرى تحطيم زجاجها تعود للمواطن حجاز عبد القادر أبو عواد.

وأوضح أن شرطة الاحتلال حضرت الى المنطقة وصادرت المركبات من المنطقة في محاولة منها لاخفاء شواهد الجريمة.

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