وفاتان و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2262 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 689 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 46892 إصابة بينها 7000 حالة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 39428 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 464 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 183 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 97.