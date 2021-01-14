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تعافي 689 حالة

وفاتان و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

14 كانون ثاني / يناير 2021 10:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2262 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 689 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 46892 إصابة بينها 7000 حالة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 39428 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 464 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 183 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 97.

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