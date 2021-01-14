النيابة العامة بغزة تحقق في 473 قضية جديدة

غزة- الرأي

أعلنت النيابة العامة في غزة، صباح الخميس، فتح تحقيقات جديدة في 473 قضية.

وذكرت النيابة، في تصريح وصل "الرأي" أنها فتحت تحقيقات في 9 قضايا تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، ومثلها بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأشارت إلى فتح 83 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و372 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وبينت أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وأوقفت 91 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

ولفتت إلى أن الإجراءات استمرت بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.