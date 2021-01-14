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التعليم تعلن ترتيبات نهاية الفصل الدراسي الأول

14 كانون ثاني / يناير 2021 11:23

غزة- بسام العطار- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة عن ترتيبات إنهاء الفصل الدراسي الأول من الصف الأول الى الصف السادس في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال مسؤول العلاقات الدولية والاعلام معتصم الميناوي لـ"الرأي"، إن الوزارة أصدرت عدة قرارات وتعميمات لمديريات التربية والتعليم في كافة محافظات غزة، حول كيفية التعامل مع الطلبة، وطبيعة عقد امتحانات نهاية الفصل، وتوزيع العلامات.

وأضاف الميناوي، أن نهاية الفصل الدراسي الأول سيكون بتاريخ 24 فبراير المقبل، فيما سيتم عقد الامتحانات بشكل وجاهي بدءًا من يوم الأحد 14-2-2021، وحتى يوم الثلاثاء 23-2-2021.

وذكر أن كل  مدرسة ستقوم بإعداد امتحان نهاية الفصل الدراسي وفقاً لجدول موحد تصدره وزارة التربية والتعليم، يتضمن موعد ومدة كل اختبار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والسلامة لكافة الطلبة والمدرسين

وأشار الميناوي إلى أنه سيتم تخصيص نسبة (30%) من درجة الفصل الدراسي الأول في كل مبحث لاختبار نهاية الفصل، فيما توزع نسبة الـ (70%) للامتحان النصفي، وللمباحث أو التقارير، فيما يترك للمعلمين معالجة درجات الامتحان النصفي لمن لم يتقدم للامتحان وجاهياً وفقاً لظروف كل مدرسة على حدة، وبما يحكمه الميدان.

وكانت وزارة التعليم قررت استئناف العملية التدريسية للصفوف من الأول حتى السادس وفق إجراءات السلامة الصحية اعتباراً من يوم أمس الأربعاء.

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