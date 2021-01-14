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التزام المواطنين يساهم بتحسين الحالة الوبائية

الداخلية: استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت

14 كانون ثاني / يناير 2021 11:34

غزة- الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا ما زالت مستمرة، بما فيها الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت اعتباراً من الساعة الثامنة مساء الخميس، وحتى فجر الأحد.

وطالب البزم في حديث لـ"موقع الداخلية" اليوم الخميس، المواطنين بالالتزام بعدم الخروج من منازلهم خلال فترة الإغلاق الكلي.

واعتبر البزم أن الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت ساهم بشكل مباشر في الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الحالة الوبائية.

وبين المتحدث باسم الداخلية أن مرحلة الخطر مازالت قائمة، مما يستجوب مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، فكلما التزم المواطنون أكثر كلما ساعد ذلك في تحسين الحالة الوبائية، واتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة.

  

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