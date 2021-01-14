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المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الأحد المقبل

14 كانون ثاني / يناير 2021 12:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح+ الصحة) عن شهر أكتوبر الماضي الأحد المقبل.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.

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