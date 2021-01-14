المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الأحد المقبل

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح+ الصحة) عن شهر أكتوبر الماضي الأحد المقبل.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
عاجل |
14 كانون ثاني / يناير 2021 12:01
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح+ الصحة) عن شهر أكتوبر الماضي الأحد المقبل.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
13:26هيئة الشباب والثقافة تكرم اللجان والمشاركين في ملتقى الطفولة
13:04"أونروا" تعلن الحد الأدنى للأجور لتوزيع مساعداتها الغذائية
12:58طوارئ تعليم الوسطى تتابع استئناف العملية التدريسية
12:28سلطة الأراضي تعتمد عدداً من المثمنين العقاريين
12:18"المجلس الأعلى للرياضة" يفتتح مبادراته التطوعية بحملة "تنظيف مجمع فلسطين"