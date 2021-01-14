المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت الأحد المقبل

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح+ الصحة) عن شهر أكتوبر الماضي الأحد المقبل.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.