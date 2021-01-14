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طوارئ تعليم الوسطى تتابع استئناف العملية التدريسية

14 كانون ثاني / يناير 2021 12:58

طوارئ تعليم الوسطى تتابع استئناف العملية التدريسية
طوارئ تعليم الوسطى تتابع استئناف العملية التدريسية

الوسطى- الرأي

 أجرى وفد من لجنة الطوارئ المركزية بوزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى، جولة على مدارس مديرية الوسطى للوقوف على استئناف التعليم الوجاهي للصفوف من الأول حتى السادس بعد الاستعدادات والتجهيزات التي سبقت عودة الطلاب لمدارسهم، وذلك  للاطمئنان على جاهزية المدارس ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

 

 وضم الوفد مدير عام الشؤون المالية د. أكرم حماد ومدير عام الإرشاد والتربية الخاصة خالد فضة ومدير دائرة الأنشطة بالوزارة فطين البنا ومسؤول لجنة الطوارئ الفرعية بالوسطى مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي.

 

 وتأتي الجولة للاطمئنان على سير العملية التعليمية وعودة التعليم الوجاهي للصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، و للوقوف عن قرب على استعدادات وتجهيزات المدارس لاستقبال الطلاب من خلال تنظيف وتعقيم المدارس والمرافق التعليمية وتهيئتها لاستقبال الطلبة.

 

 وأشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومدارسها للوصول إلى هذه الجاهزية والاستعداد، بما يضمن أعلى مستويات الحماية للطلاب والمعلمين وللوقاية من جائحة كورونا من خلال التقيد بالتعليمات ومنها لبس الكمامة والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي وأن يكون هناك مسافة آمنة بين الطلاب في ساحة المدرسة وأمام المقصف والابتعاد عن التجمعات.

 

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