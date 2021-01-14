"أونروا" تعلن الحد الأدنى للأجور لتوزيع مساعداتها الغذائية

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة عن تحديد الحد الأدنى للأجور والذي سيتم بمقتضاه تحديد الفئات المستحقة من الموظفين للمساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة.

وقال أبو حسنة في تصريح لوكالة "الرأي" إنه تم اعتماد الحد الأدنى للأجور براتب 1500 شيكل فأقل وفق النظام الجديد الذي أقرته إدارة الوكالة لاستمرار توزيع المساعدات الغذائية على المتلقين للرواتب.

وذكر أن أعداد المستفيدين من تسلم المساعدات الغذائية في قطاع غزة وفق النظام الجديد ستزيد من مليون ومئة ألف لاجئ إلى مليون ومئتي ألف لاجئ.

وأشار أبو حسنة، إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل لإضافة متزوجين ومواليد جدد للكابونة الغذائية خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت الأونروا أعلنت عن آلية جديدة لتوزيع كابونة موحدة على جميع اللاجئين المستفيدين من مساعداتها الغذائية في الربع الأول من العام 2021.