وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابا من أريحا المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل أسير في جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية تحديثات منتصف عمر رائعة لتويوتا يارس 2021 وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تنفذ 1400 جولة ميدانية على المنشآت السياحية خلال 2020 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنظم جولة ارشادية لمزارعي الحمضيات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تكثف ندواتها الارشادية لمزارعي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الخضار داخل الدفيئات وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع ميدانياً مشاهدات الأصناف الجديدة لمزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح دورة "إعداد وإدارة الأيام الدراسية والمؤتمرات العلمية" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تصدر نحو (4) آلاف ترخيص لمؤسسات ومزاولة مهنة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

السياحة تنفذ 1400 جولة ميدانية على المنشآت السياحية خلال 2020

14 كانون ثاني / يناير 2021 02:34

السياحة تنفذ 1400 جولة ميدانية على المنشآت السياحية خلال 2020
السياحة تنفذ 1400 جولة ميدانية على المنشآت السياحية خلال 2020

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار في قطاع غزة انها نفذت أكثر من (1400) جولة ميدانية على مختلف المنشآت السياحية والترفيهية في انحاء القطاع، خلال العام الماضي وذلك بهدف التأكد من التزامها بقرارات لجنة الطوارئ والاغلاق بعد انتشار جائحه كورونا .
واوضحت الوزارة انها ورغم جائحه كورونا وما نتج عنها من اغلاقات متكررة، وتقليص للعمل، الا انها واصلت خلال العام الماضي 2020 تنفيذ جولاتها المكثفة لمتابعة ومراقبة، المئات من المنشآت السياحية وزيارتها بشكل ميداني، للتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة وقرارات لجنة الطوارئ وذلك لحماية ابناء شعبنا والحد من انتشار الجائحة  .
وقالت الوزارة في تصريح صحفي ان طواقمها برفقه عناصر مباحث السياحة زارت خلال العام الماضي  كافة المنشآت السياحية من مطاعم وشاليهات وكافيهات واكشاك وفنادق واستراحات شاطئية وغيرها من شمال القطاع الى اقصى جنوبه ، وحرصوا على تقديم النصائح لأصحابها بضرورة الالتزام واهميته للحد من انتشار الوباء .
واضافت الوزارة انها فرضت على عدد من المخالفين التوقيع على تعهدات حاصة بعدم العودة الى تلك المخالفات كي لا يتخذ بحقهم إجراءات قانونية ، وتم بالفعل اصدار توصيه بالغاق العديد من المنشاة السياحية ، وتغريم اصحابها لمخالفتهم قرارات الطوارئ وعدم الالتزام بمواعيد الاغلاق او عدم تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة حفاظاً على حياته وسلامه المواطنين .
واشارت الوزارة  انها ستواصل خلال العام الجديد جولاتها التفقدية على كافة المنشآت السياحية فى القطاع  لضمان الالتزام بقرارات الجهات المختصة ، ولن تتوقف حتى ينتهى هذا الوباء فى قطاعنا الحبيب .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"منتدى الإعلاميين" يشيد بمسيرة "أمواج" وإنجازات المجلس الأعلى للرياضة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟