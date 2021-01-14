السياحة تنفذ 1400 جولة ميدانية على المنشآت السياحية خلال 2020

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار في قطاع غزة انها نفذت أكثر من (1400) جولة ميدانية على مختلف المنشآت السياحية والترفيهية في انحاء القطاع، خلال العام الماضي وذلك بهدف التأكد من التزامها بقرارات لجنة الطوارئ والاغلاق بعد انتشار جائحه كورونا .

واوضحت الوزارة انها ورغم جائحه كورونا وما نتج عنها من اغلاقات متكررة، وتقليص للعمل، الا انها واصلت خلال العام الماضي 2020 تنفيذ جولاتها المكثفة لمتابعة ومراقبة، المئات من المنشآت السياحية وزيارتها بشكل ميداني، للتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة وقرارات لجنة الطوارئ وذلك لحماية ابناء شعبنا والحد من انتشار الجائحة .

وقالت الوزارة في تصريح صحفي ان طواقمها برفقه عناصر مباحث السياحة زارت خلال العام الماضي كافة المنشآت السياحية من مطاعم وشاليهات وكافيهات واكشاك وفنادق واستراحات شاطئية وغيرها من شمال القطاع الى اقصى جنوبه ، وحرصوا على تقديم النصائح لأصحابها بضرورة الالتزام واهميته للحد من انتشار الوباء .

واضافت الوزارة انها فرضت على عدد من المخالفين التوقيع على تعهدات حاصة بعدم العودة الى تلك المخالفات كي لا يتخذ بحقهم إجراءات قانونية ، وتم بالفعل اصدار توصيه بالغاق العديد من المنشاة السياحية ، وتغريم اصحابها لمخالفتهم قرارات الطوارئ وعدم الالتزام بمواعيد الاغلاق او عدم تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة حفاظاً على حياته وسلامه المواطنين .

واشارت الوزارة انها ستواصل خلال العام الجديد جولاتها التفقدية على كافة المنشآت السياحية فى القطاع لضمان الالتزام بقرارات الجهات المختصة ، ولن تتوقف حتى ينتهى هذا الوباء فى قطاعنا الحبيب .