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الخارجية تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في إهمال الأسرى طبيًا

14 كانون ثاني / يناير 2021 04:21

سجن الرملة
سجن الرملة

الضفة المحتلة-الرأي:

طالبت وزارة الخارجية برام الله، منظمة الصحة العالمية، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال.

ودعت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي، لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى، وحمايتهم من الأمراض.

واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية، ضد الاسرى، والاهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، محاولات لاغتيالهم واعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

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