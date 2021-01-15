موعد نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

يصطدم برشلونة بنظيره فريق أتلتيك بيلباو فى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، والمقرر لها فى التاسعة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية، بعد تأهلهما على حساب كل من ريال سوسيداد وريال مدريد على التوالى، لتُحرم الجماهير من مواجهة كلاسيكو الأرض.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

يستضيف ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية، فى التاسعة من مساء بعد غدٍ الأحد المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني التى سوف تجمع برشلونة مع نظيره فريق أتلتيك بيلباو، وسوف تذاع المباراة على القناة السعودية الأولى بدون تشفير.

برشلونة يتخطى سوسيداد بركلات الترجيح

تأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على نظيره ريال سوسيداد بركلات الترجيح 3-2، في المواجهة التى جمعتهما على ملعب "نويفو أركانخيل" بمدينة قرطبة، في نصف نهائي النسخة الحالية من المسابقة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

سجل الهولندي الشاب فرينكي دي يونج هدف تقدم البارسا في الدقيقة 39 من ضربة رأس رائعة، إثر عرضية من الفرنسي عثمان ديمبيلي. وتبادل الفريقان شن الهجمات خلال أحداث الشوط الأول، وإن كان فريق برشلونة الأخطر على المرمى.

فى الشوط الثاني أدرك ريال سوسيداد هدف التعادل بواسطه نجمه ميكيل أويارزابال في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، احتسبت نتيجة لمسة يد على دي يونج.

أتلتيك بيلباو يطيح بحامل اللقب ريال مدريد

ودع ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني بعد خسارته أمام نظيره فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب " لا روزاليدا"، فى نصف نهائي البطولة.

أنهى أتلتيك بيلباو الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، سجل راؤول جارسيا أول أهداف أتلتيك بيلباو فى الدقيقة 18 مستغلا خطأ دفاعيا لينفرد بالمرمى ويضعها على يمين الحارس كورتوا. وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى للفريق الباسكى فى الدقيقة 38 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.



وفى الشوط الثانى نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فى تسجيل هدف الفريق الملكى الأول بالدقيقة 73 من زمن اللقاء بعد متابعته لعرضية زميله البرازيلى كاسيميرو. وسجل المهاجم الفرنسي هدفا ثانيا فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، ولكنه ألغى بداعى وجود تسلل.



وكان ريال مدريد قد توج بلقب كأس السوبر الإسباني فى الموسم الماضى بعد فوزه على أتلتيكو مدريد فى المباراة النهائية بركلات الترجيح 4 - 1، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي.