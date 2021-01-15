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القبض على متخصص بتزوير الشهادات الدراسية

15 كانون ثاني / يناير 2021 01:07

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ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمصر، "كيانا تعليميا" وهميا في الجيزة، متورطا في النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك بمنحهم شهادات دراسية مزوّرة.

وحسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، فقد أكدت التحريات قيام شخص مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بمنطقة الدقي في الجيزة، واتخاذه مقرا للاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية.

وقام الشخص المتورط بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الدراسة بالأكاديمية، زاعما كونه وكيلا للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة في مجال الضيافة الجوية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.
 
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وأوضحت الصحيفة، أن الشخص قد تمكّن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

وعثرت الجهات المختصة بعد ضبط الشخص في مقر الأكاديمية المشار إليها، على كمية من الشهادات المنسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة وهي مزوّرة، بالإضافة إلى بطاقات الطلاب الضحايا، ومجموعة كتب، ودفاتر إيصالات، وختم باسم الكلية، إلى جانب كمبيوتر كان يستخدم في التزوير.

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