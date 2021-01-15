حماية المستهلك تنظم 138 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 138 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق ، تم خلالها تنفيذ 13جولة ميدانية لمنشآت تجارية

وبينت الوزارة خلال الايجاز اليومي لطبيعة عملها ان مديرية المعادن الثمينة نظمت 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.

كما تم عمل جولة تفتيشية بمشاركة لجنة الرقابة الغذائيةو مباحث التموين وبلدية رفح لمنطقة سوق الخضار و ملعب برقة ، و المشاركة في اجتماع لجنة التنسيق المشتركة في المحافظة الوسطى لبحث اليات التعاون المشترك والذي يضم وزارات متعددة.

