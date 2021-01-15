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الطقس: أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار

15 كانون ثاني / يناير 2021 09:32

غزة- الرأي:

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة، بارداً في معظم المناطق وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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