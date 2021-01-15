دودين: نحذر الاحتلال من التمادي في اهمال حياة الأسرى

وكالات-الرأي:

حذر مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في "حماس"، موسى دودين، الاحتلال من التمادي في اهمال حياة الأسرى بعد الارتفاع المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل السجون.

وقال دودين في تصريح صحفي مقتضب:" نقف اليوم أمام خطر متجدد يتهدد حياة أسرانا داخل السجون، بعد أن تفشى الوباء في أجسادهم نتيجة الاهمال والاستهتار المتعمد من قبل السجان".

وأكد أن إدارة السجون تجاهلت كافة التحذيرات والمطالب الحقوقية وواصلت استهتارها بحياة الأسرى، "حتى بتنا اليوم نراهم يصابون بالفيروس دفعات وأعداد كبيرة".

وأضاف "في ضوء ما يحدث داخل السجون نقرع ناقوس الخطر من جديد ونحذر الاحتلال من التمادي في استهداف حياة اسرانا".

وحمل دودين الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة كل أسير داخل المعتقلات، مؤكدا انه سيدفع الثمن، ووحده من سيتحمل تبعات ذلك.