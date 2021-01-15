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الفاخوري: الاحتلال يواصل استهتاره بحياة الأسرى

15 كانون ثاني / يناير 2021 12:28

ناهد الفخوري
ناهد الفخوري

غزة- الرأي:

أكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري أن فايروس كورونا بات يتفشى بصورة سريعة في سجون الاحتلال في ظل استهتار إدارة السجون المتعمد. 

وقال "إن نسبة المخالطة للحالات المصابة في قسم 4 بسجن رامون كبيرة، ونتائج الفحوصات لم تظهر كاملةً بعد، والتقديرات تفيد بإصابة القسم كاملاً، مشيرا إلى أن من ضمن الإصابات الجديدة في سجن رامون أسير من قسم 1 مما يدلل على اتساع رقعة انتشار الفايروس في السجن".

وأكد أن عدم استجابة إدارة السجن لمطالب الأسرى بتقديم ما يلزم من مستلزمات للوقاية من الفايروس والاستهتار في التعامل مع الحالات المخالطة، يدلل على منهجية في الإهمال المتعمد والمقصود

ولفت الفاخوري إلى وجود ٩٠ أسيرا في قسم 4 بسجن ريمون أكثر من 40 منهم لديهم أمراض متفاوتة وبعضهم مصاب بأمراض خطيرة، إضافة إلى أن غالبية الأسرى في القسم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات والأسرى القدامى.

وشدد على أن إهمال واستهتار إدارة السجن في اتخاذ إجراءات وسبل وقاية الأسرى من فايروس كورونا أدى إلى تفاقم الوضع الصحي، وازدياد كبير في عدد الإصابات في صفوف أسرى قسم 4.

وأضاف:" رقعة تفشي فايروس كورونا آخذة بالتوسع والانتشار في سجون الاحتلال، مما يستوجب موقفا عمليا وواضحا من كافة الجهات الفلسطينية، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية بتسخير كافة الأدوات والإمكانيات المتاحة لإنقاذ وحماية الأسرى".

وأوضح أن المطلوب من السلطة التحرك مع ما تمتلك من أدوات بشكل عاجل وسريع على المستوي الدولي لتفعيل قضية الأسرى وإلزام الاحتلال بتوفير العلاج لهم وفق الأعراف والمواثيق الدولية.

وختم بالقول:" تعويل الأسرى في داخل السجون على الفصائل الفلسطينية بكافة أطيافها أن يكون لها كلمة فصل اتجاه ما يُقترف من جرائم وإهمال من طرف السجان بحق الأسرى وتركهم عرضة للأوبئة والأمراض تنهش أجسادهم".

يشار إلى أن سبع إصابات جديدة سجلت صباح اليوم في قسم ٤ بسجن ريمون بعد أخذ عينات فحص لـ ٢١ أسيرا.

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