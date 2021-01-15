بمساعدة السلطة.. الاحتلال يعتقل 3 شبان بتهمة قتل مستوطن

غزة - الرأي

أعلنت شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة عن اعتقال 3 شبان فلسطينيين من الضفة الغربية بزعم مسؤوليتهم عن قتل إسرائيلي في منطقة طولكرم قبل نحو شهرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "مكان" عن الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية قوله إنّ الشرطة الفلسطينية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مستوطن قتيلًا في طولكرم، وعلى إثر ذلك شرعت شرطة الاحتلال "بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية وأطراف أخرى، بتحقيق معمّق" في ملابسات القضية.

وأفاد الناطق اعتقال الاحتلاليوم أمس الخميس 3 شبان من الضفة الغربية؛ بشبهة تورّطهم في قتل المستوطن.

ولفت إلى تمديد توقيف اثنين من المشتبه فيهم يوم أمس على ذمة التحقيق لمدة 11 يومًا في المحكمة العسكرية في سالم، وتم توقيف المشتبه الثالث ليلًا حيث سيحال اليوم إلى المحكمة العسكرية للنظر في طلب تمديد اعتقاله.